В пензенском драмтеатре выступит театр из Ярославля Культура

Пенза, 10 мая 2017. PenzaNews. Актеры государственного академического театра драмы имени Федора Волкова из Ярославля покажут пять постановок на сцене пензенского драматического театра имени А.В. Луначарского.

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6 июня зрители увидят спектакль по пьесе драматурга Михаила Зуева «Зеленая зона». Эта история рассказывает о людях, живущих в бараках, которые вынуждены сосуществовать вместе как одна коммуна. В этом муравейнике, наполненном самой разнообразной фауной — от бывшей актрисы до осужденного, зреет одна мечта: переселиться в новый пятиэтажный дом, где у каждой семьи будет своя собственная квартира с теплой уборной и водой из-под крана. Мечта о новом доме становится их общим воздушным замком, даря надежду на светлую жизнь.

7 июня ярославский театр покажет спектакль по книге Венедикта Ерофеева «Москва — Петушки».

8 июня актеры представят пензенским зрителям комедию в двух действиях «Две смешные истории о любви». В основе спектакля лежат два чеховских водевиля — «Медведь» и «Предложение».

Для детей утром 7 и 8 июня состоятся показы музыкальной сказки по пьесе Юлия Кима «Иван Царевич». Это красочное шоу с массовыми танцами и спецэффектами, летающими коврами и рушащимися дворцами, сообщается на сайте пензенского драмтеатра.