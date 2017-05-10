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В пензенском драмтеатре выступит театр из Ярославля

08:15 | 10.05.2017 | Культура

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Пенза, 10 мая 2017. PenzaNews. Актеры государственного академического театра драмы имени Федора Волкова из Ярославля покажут пять постановок на сцене пензенского драматического театра имени А.В. Луначарского.

В пензенском драмтеатре выступит театр из Ярославля

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

6 июня зрители увидят спектакль по пьесе драматурга Михаила Зуева «Зеленая зона». Эта история рассказывает о людях, живущих в бараках, которые вынуждены сосуществовать вместе как одна коммуна. В этом муравейнике, наполненном самой разнообразной фауной — от бывшей актрисы до осужденного, зреет одна мечта: переселиться в новый пятиэтажный дом, где у каждой семьи будет своя собственная квартира с теплой уборной и водой из-под крана. Мечта о новом доме становится их общим воздушным замком, даря надежду на светлую жизнь.

7 июня ярославский театр покажет спектакль по книге Венедикта Ерофеева «Москва — Петушки».

8 июня актеры представят пензенским зрителям комедию в двух действиях «Две смешные истории о любви». В основе спектакля лежат два чеховских водевиля — «Медведь» и «Предложение».

Для детей утром 7 и 8 июня состоятся показы музыкальной сказки по пьесе Юлия Кима «Иван Царевич». Это красочное шоу с массовыми танцами и спецэффектами, летающими коврами и рушащимися дворцами, сообщается на сайте пензенского драмтеатра.
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