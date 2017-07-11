Из Пензы на Сабантуй в Среднюю Елюзань организуют дополнительные автобусы Культура

Пенза, 11 июля 2017. PenzaNews. Дополнительные автобусные рейсы из Пензы в Среднюю Елюзань будут организованы для желающих посетить VIII всероссийский сельский Сабантуй, который пройдет в субботу, 22 июля. Соответствующее поручение дал губернатор Иван Белозерцев.

Фото: Pnzreg.ru

«Нужно давать больше информации в СМИ, чтобы как можно больше люди знали о проведении в Пензенской области Сабантуя. Необходимо также организовать рейсы автобусов, чтобы дать пензенцам возможность поехать в Среднюю Елюзань», — потребовал он в ходе выездного совещания, проведенного в минувший понедельник, 10 июля.

Глава региона призвал ответственно подойти к подготовке Сабантуя.

«Мелочей в таком деле нет», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба регионального правительства.

Читайте также

Запущен сайт, посвященный всероссийскому Сабантую

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в минувший понедельник, 10 июля, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел выездное совещание, посвященное предстоящему мероприятию.

В частности, в ходе него были затронуты вопросы подготовки площадки и установки табличек, которые помогут гостям праздника ориентироваться на местности.

Также участники совещания обсудили подготовку волонтеров, которых планируется доставить к месту проведения Сабантуя заранее, и спортивных состязаний, в том числе скачек. На них заявлено более 250 лошадей.

Культурная программа праздника на данный момент сформирована. В ней примут участие около 100 артистов из Пензенской области и Татарстана.