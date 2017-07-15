Глава «Росгосцирка» уверен, что цирк в Пензе будет открыт в 2019 году Культура

Пенза, 15 июля 2017. PenzaNews. Генеральный директор ФКП «Росгосцирк» Дмитрий Иванов, посетивший стройплощадку пензенского цирка в минувшую пятницу, 14 июля, выразил уверенность в том, что объект, возведение которого на данный момент приостановлено, будет открыт в 2019 году.

Фото: Pnzreg.ru

«Процесс нужно завершать. Результат будет, когда в регионе есть и заинтересованность власти, и богатые цирковые традиции. Я вижу готовность довести дело до конца, чтобы мы приехали бы в Пензу перерезать ленточку на торжественном открытии цирка и привезли бы хорошую программу», — отметил он, комментируя увиденное.

После посещения стройплощадки в ходе расширенной встречи в правительстве региона Дмитрий Иванов обсудил с губернатором Иваном Белозерцевым ряд технических аспектов, связанных с окончанием стройки.

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В беседе также приняла участие директор пензенского госцирка Людмила Кипурова.

Как отметил глава региона, пензенские власти настроены на совместную работу.

«Посетив стройплощадку, Вы сами убедились, что объект грандиозный, и его нужно завершать», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба облправительства.

Здание цирка в Пензе было закрыто на реконструкцию летом 2011 года, в декабре 2012 года — почти полностью демонтировано.

Планировалось, что строительство нового цирка в Пензе будет завершено в конце 2014 года, однако оно существенным образом затянулось, поскольку документация была подготовлена ненадлежащим образом.

В августе 2015 года в деятельности генподрядчика – компании «Волгожилстрой» прокуратура выявила нарушение градостроительного законодательства: бетон был недостаточно уплотнен в опалубке.

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В октябре 2015 года стало известно, что по итогам конкурса будет выбран новый подрядчик для строительства цирка в Пензе.

15 февраля 2016 года губернатор Иван Белозерцев высказал мнение, что проблем, из-за которых было приостановлено строительство цирка в Пензе, можно было бы избежать при надлежащей работе контролирующих органов.

В конце февраля появилась информация о том, что завершать строительство цирка будут местные подрядчики, а осуществлять экспертизу — ООО «Пензгражданпроект».

27 октября генеральный директор ФКП «Росгосцирк» Дмитрий Иванов в ходе переговоров с губернатором Иваном Белозерцевым подтвердил готовность завершить строительство цирка в Пензе.

20 января 2017 года было получено положительное заключение госэкспертизы на проектную документацию по завершению строительства пензенского цирка.

В марте в ходе встречи в Москве губернатор Иван Белозерцев проинформировал об актуальном положении дел премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.