«Росгосцирк» выберет нового подрядчика для строительства пензенского цирка Культура

Пенза, 17 июля 2017. PenzaNews. ФКП «Росгосцирк» проведет торги по выбору подрядчика для завершения строительства пензенского цирка. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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«Росгосцирк» в этом году проведет торги вновь. Компания, которая выиграет в ходе этих торгов, приступит к завершению строительства цирка. Объект очень грандиозный», — сказал глава региона в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве области в понедельник, 17 июля.

Он также поручил вице-премьеру региона Олегу Ягову и министру культуры и туризма Пензенской области Татьяне Курдовой уделить данному вопросу особое внимание.

«Нужно в обязательном порядке сделать все для того, чтобы «Росгосцирк» провел торги и [подрядчики] вышли на площадку. А по дополнительному финансированию я буду помогать «Росгосцирку», чтобы аккумулировать деньги на его [цирка] достройку», — резюмировал Иван Белозерцев.

Здание цирка в Пензе было закрыто на реконструкцию летом 2011 года, в декабре 2012 года — почти полностью демонтировано.

Планировалось, что строительство нового цирка в Пензе будет завершено в конце 2014 года, однако оно существенным образом затянулось, поскольку документация была подготовлена ненадлежащим образом.

В августе 2015 года в деятельности генподрядчика – компании «Волгожилстрой» прокуратура выявила нарушение градостроительного законодательства: бетон был недостаточно уплотнен в опалубке.

В октябре 2015 года стало известно, что по итогам конкурса будет выбран новый подрядчик для строительства цирка в Пензе.

15 февраля 2016 года губернатор Иван Белозерцев высказал мнение, что проблем, из-за которых было приостановлено строительство цирка в Пензе, можно было бы избежать при надлежащей работе контролирующих органов.

В конце февраля появилась информация о том, что завершать строительство цирка будут местные подрядчики, а осуществлять экспертизу — ООО «Пензгражданпроект».

27 октября генеральный директор ФКП «Росгосцирк» Дмитрий Иванов в ходе переговоров с губернатором Иваном Белозерцевым подтвердил готовность завершить строительство цирка в Пензе.

20 января 2017 года было получено положительное заключение госэкспертизы на проектную документацию по завершению строительства пензенского цирка.

В марте в ходе встречи в Москве губернатор Иван Белозерцев проинформировал об актуальном положении дел премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

14 июля Пензу посетил директор ФКП «Росгосцирк» Дмитрий Иванов. В ходе встречи с Иваном Белозерцевым он выразил уверенность, что цирк в Пензе будет достроен к 2019 году.