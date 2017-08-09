Пензенский драмтеатр откроет сезон «Кабалой святош» 7 сентября Культура

Пенза, 9 августа 2017. PenzaNews. «Кабала святош» откроет 225-й сезон пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского 7 сентября.

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Этот же спектакль открывал сезон и в прошлом году. Постановка была выпущена к 50-летию художественного руководителя театра Сергея Казакова, который исполнил главную роль. Теперь показом «Кабалы святош» будет отмечен еще один его юбилей — 30-летие сценической деятельности.

В «Кабале святош» Николай Шаповалов впервые исполнит роли шарлатана с клавесином и маркиза де Лессака.

В сентябре театр покажет и другие премьеры прошлого сезона, в их числе — «Филумена Мартурано», «Сублимация любви», «Аленький цветочек» и «Визит алой дамы».

Параллельно с ними в сентябрьском репертуаре будут спектакли, идущие на сцене уже не первый сезон — «Последняя жертва», «Крошка», «Поздняя любовь», «Клинический случай», «Звездный час», «Мужчина к празднику», «Путь левой руки», «Герой нашего времени», «Смешные деньги», «Как боги», «Куклы», «Севастопольский вальс», «Ромео и Джульетта» и «Остров сокровищ».

Для детей, кроме «Аленького цветочка», будут сыграны «Самая добрая сказка» и «Новые приключения Братца Кролика и Братца Лиса», сообщается на сайте учреждения культуры.

Первой премьерой 225-го сезона станет спектакль «Бесприданница».