Пензенская областная библиотека проведет информационный форум в День знаний Культура

Пенза, 26 августа 2017. PenzaNews. Информационный форум «Твой день. Твой форум. Твоя лермонтовка» в четвертый раз пройдет в пензенской областной библиотеке в День знаний, 1 сентября.

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На мероприятие приглашены учащиеся и педагоги школы №73. Для них подготовлена насыщенная разноплановая программа.

Самые юные участники форума будут рисовать комиксы под руководством мастера данного направления Рашида Янова.

Ученики средних классов познакомятся с детскими книгами издательства «Антология», посетят кукольный театр, а также узнают новые факты из истории письменности и книгопечатания.

Школьники постарше встретятся с изобретателем музыкальных инструментов Александром Кукаевым. Также им расскажут о необычных книгах, хранящихся в фондах учреждения.

Старшеклассники прикоснутся к творчеству Александра Куприна. Кроме того, их ждет лингвострановедческий марафон. С помощью портала президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина подростки окунутся прошлое и смогут сравнить учебники, по которым учились их прадеды, с современными изданиями, сообщается на сайте библиотеки имени М.Ю. Лермонтова.