17:44:31 Среда, 6 сентября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017
ФОТОРЕПОРТАЖ Церемония вручения государственных и региональных наград. Пенза, 5 сентября 2017 г.

В Пензе НКО могут получить 2 млн. рублей на сохранение историко-культурной среды

12:55 | 06.09.2017 | Культура

Печать

Пенза, 6 сентября 2017. PenzaNews. Управление культуры Пензы объявило о проведении конкурса среди социально ориентированных некоммерческих организаций на получение субсидии, которая может быть направлена на восстановление и сохранение историко-культурной среды.

В Пензе НКО могут получить 2 млн. рублей на сохранение историко-культурной среды

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Также денежные средства могут быть израсходованы на воссоздание объектов, имеющих историческое, культовое и культурное значение.

Как сообщается в извещении, опубликованном в №24 муниципальной газеты «Пенза», прием заявок будет осуществляться с 6 сентября по 5 октября включительно.

К НКО, которые допускаются к конкурсу, предъявляется ряд требований.

В частности, некоммерческая организация должна быть зарегистрирована в Пензе в установленном законом порядке, а одним из направлений ее уставной деятельности должно быть восстановление и сохранение историко-культурной среды.

По итогам конкурса будет выделена субсидия в размере 2 млн. рублей.

Его итоги будут подведены 17 октября.
Актуальное
Читайте также
Житель Пензы лишился денег, договорившись в интернете о кредите в 1,2 млн. рублей Капитан пензенского «Дизеля» верит, что победы сплотят обновленную команду
Жители дома на улице Чаадаева в Пензе переплатили за ЖКУ более 240 тыс. рублей Роман Людучин планирует вернуться в КХЛ
Пензенский «Дизель» погасил 70% долгов Валерий Лидин вручил партбилеты новым членам «Единой России»
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама