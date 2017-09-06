В Пензе НКО могут получить 2 млн. рублей на сохранение историко-культурной среды Культура

Пенза, 6 сентября 2017. PenzaNews. Управление культуры Пензы объявило о проведении конкурса среди социально ориентированных некоммерческих организаций на получение субсидии, которая может быть направлена на восстановление и сохранение историко-культурной среды.

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Также денежные средства могут быть израсходованы на воссоздание объектов, имеющих историческое, культовое и культурное значение.

Как сообщается в извещении, опубликованном в №24 муниципальной газеты «Пенза», прием заявок будет осуществляться с 6 сентября по 5 октября включительно.

К НКО, которые допускаются к конкурсу, предъявляется ряд требований.

В частности, некоммерческая организация должна быть зарегистрирована в Пензе в установленном законом порядке, а одним из направлений ее уставной деятельности должно быть восстановление и сохранение историко-культурной среды.

По итогам конкурса будет выделена субсидия в размере 2 млн. рублей.

Его итоги будут подведены 17 октября.