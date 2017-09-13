Словацкий художник по стеклу Патрик Илло станет участником симпозиума в Никольске Культура

Пенза, 13 сентября 2017. PenzaNews. Патрик Илло (Patrik Illo) из Словакии примет участие в VII международном симпозиуме «Художественное стекло. Творчество молодых», который пройдет в городе Никольске Пензенской области с 27 сентября по 6 октября.

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«В своих работах Патрик Илло объединяет уважение к собственному ремеслу и желание экспериментировать, дизайн серийных продуктов с уникальными артефактами. Его свободная творческая деятельность отличается незаурядным чувством юмора — обыкновенным вещам автор придает некий провокационный смысл», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства культуры и туризма Пензенской области.

В ведомстве добавили, что, помимо стекла, мастер работает с такими материалами, как кожа, текстиль или плюш, создавая необычные комбинации.

Ожидается, что мероприятие объединит более 20 профессиональных художников из России и других стран. Среди приглашаемых к участию — молодые мастера, которые смогут пообщаться с именитыми представителями профессионального сообщества стеклоделов.

В 2017 году на организацию симпозиума удалось привлечь федеральное финансирование.