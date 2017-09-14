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Пензенский ТЮЗ начнет театральный сезон с «Экзамена на любовь»

10:38 | 14.09.2017 | Культура

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Пенза, 14 сентября 2017. PenzaNews. Премьерный спектакль «Экзамен на любовь» и постановка для детей «Тюзя в сказочной стране» откроют новый сезон в театре юного зрителя Пензы в предстоящее воскресенье, 17 сентября.

Пензенский ТЮЗ начнет театральный сезон с «Экзамена на любовь»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Так, в 11.00 состоится показ детского спектакля, а в 17.00 на сцену выйдут актеры, задействованные в постановке «Экзамен на любовь».

Режиссером обоих спектаклей является худрук пензенского ТЮЗа Владимир Карпов.

Спектакль «Экзамен на любовь» основан на лирике Веры и Александра Петрушковых. Над его созданием трудились также пианист Игорь Гаврилов и губернаторский ансамбль солистов «Старгород» во главе с Михаилом Кокориным, которые обеспечат музыкальное сопровождение постановки; педагогом по вокалу выступила руководитель ансамбля «Домисолька» Юлия Яшина; хореографическую часть обеспечат солисты муниципального ансамбля «Зоренька» Сергей и Екатерина Юдины.
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