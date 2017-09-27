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В Пензе намечено реализовать туристический проект «2П»

16:50 | 27.09.2017 | Культура

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Пенза, 27 сентября 2017. PenzaNews. Туристический проект «2П», предполагающий организацию экскурсий на ряд объектов, расположенных на пути из Пензы в Поим, планируется реализовать в регионе. Об этом сообщил первый зампред регионального правительства Андрей Кулинцев.

В Пензе намечено реализовать туристический проект «2П»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На протяжении нашего маршрута из Пензы мы можем одномоментно увидеть много объектов. К сожалению, многие находятся в плачевном состоянии находятся, но это не значит, что ими не надо и нельзя заниматься — это усадьба Загоскина, это усадьба Воейкова в Каменке», — сказал он в ходе заседания координационного совета при правительстве Пензенской области по вопросам туризма в среду, 27 сентября.

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Андрей Кулинцев пояснил, что на этом маршруте также расположены музей-усадьба Виссариона Белинского, государственный музей-заповедник «Тарханы», Морозовский дендрарий, а также есть возможность поездки в сердобскую усадьбу князя Александра Куракина.

«Это та благодатная поляна, на которой можно действительно много что сделать для Пензенской области, для наших жителей, и прежде всего для тех гостей, которых мы с удовольствием ждем у нас в регионе», — отметил первый зампред правительства.
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