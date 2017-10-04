В Пензенской области состоится автопробег «По следам забытых усадеб» Культура

Пенза, 4 октября 2017. PenzaNews. Автопробег «По следам забытых усадеб», организованный в поддержку одноименного проекта, который направлен на сохранение культурного-исторического наследия, пройдет в Пензенской области в предстоящее воскресенье, 8 октября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» один из организаторов мероприятия, активисты планируют посетить несколько объектов, в том числе усадьбу Устиновых в Грабово, имение Араповых в селе Проказна и село Суворово Лунинского района, где для всех участников будет проведена экскурсионная программа.

Присоединиться к автопробегу могут все желающие. Для этого необходимо связаться с организаторами по контактам, указанным в группе проекта в социальной сети «ВКонтакте».

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Сбор участников состоится у торгового центра «Север» на улице Аустрина в 9.50.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в июле 2017 года группа активистов выступила с инициативой реализации масштабного проекта, направленного на возрождение расположенных в Пензенской области усадеб, которые предлагается сделать центрами притяжения туристов.

В его рамках был объявлен фотоконкурс «По следам забытых усадеб».

Первым крупным мероприятием в рамках проекта стала очистка усадьбы графа Воейкова в Каменке от кустарниковой и древесной растительности.