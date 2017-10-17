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В Пензе пройдет концерт памяти барда Игоря Мирвинского

11:20 | 17.10.2017 | Культура

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Пенза, 17 октября 2017. PenzaNews. Концерт «Приходите друзья, кто еще кроме вас», посвященный памяти автора-исполнителя Игоря Мирвинского, погибшего в ДТП вместе с трехлетним сыном Егором, пройдет в доме молодежи в Пензе в субботу, 21 октября.

В Пензе пройдет концерт памяти барда Игоря Мирвинского

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Ожидается, что в мероприятии примут участие солисты областной филармонии Александр Ренуар, Татьяна и Сергей Стаильские, а также музыканты Дмитрий Букин, Алексей Борисов, Владимир Медведев, Михаил Тихонов, Алексей Марьин, Андрей Колчин и Павел Ежов.

Кроме того, на сцену выйдут актер пензенского областного драмтеатра имени А.В. Луначарского Павел Тачков и местные поэты.

Ведущими вечера станут супруга барда Виктория Мирвинская и его друг Алексей Марьин.

Как сообщил ИА «PenzaNews» председатель регионального отделения Русского географического общества Игорь Пантюшов, вход на концерт, который начнется в 18.00, будет свободным.
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