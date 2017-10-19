В Пензе впервые пройдет фестиваль народной песни среди ветеранов Культура

Пенза, 19 октября 2017. PenzaNews. Открытый городской фестиваль «Песня — душа моя» среди ветеранов, в ходе которого прозвучат исключительно народные произведения, состоится на базе центра русской хоровой и вокальной культуры в пятницу, 3 ноября.

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«Этот фестиваль мы организовали только в этом году, впервые, но мы хотим, чтобы он стал традиционным», — сообщил ИА «PenzaNews» директор учреждения Михаил Кокорин.

Он пояснил, что к участию приглашаются хоры, солисты и ансамбли.

«По народным песням именно среди ветеранов [фестивали] раньше не проводились, были только смешанные», — отметил собеседник агентства.

Организаторами мероприятия выступают управление культуры Пензы, центр русской хоровой и вокальной культуры, советы ветеранов города и региона.

На фестивале каждый исполнитель и коллектив должен представить две разноплановые народные песни. Все участники получат диплом.

Концерт начнется в 11.00.