Фонды пензенской картинной галереи в 2017 году пополнили 215 предметов Культура

Пенза, 21 января 2018. PenzaNews. Фонды пензенской картинной галереи имени К.А. Савицкого и ее филиалов увеличились на 215 предметов за 2017 год. Об этом сообщил директор учреждения культуры Кирилл Застрожный.

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Он отметил, что коллекция музея на сегодняшний день составляет около 28 тыс. экспонатов.

«Свыше 11 тыс. из них оцифрованы, на выставках зрителям было представлено около 9 тыс. предметов», — написал руководитель учреждения в рубрике «От первого лица» на новом сайте картинной галереи.

Кирилл Застрожный добавил, что за прошедший год основное здание и филиалы музея посетили более 280 тыс. человек.

«За всеми приведенными мной цифрами стоит активная и добросовестная работа коллег — сотрудников нашей галереи. Пользуясь случаем, хочу еще раз сказать большое спасибо каждому из них за ответственный труд!» — отметил директор учреждения культуры.

В состав пензенской картинной галереи имени К.А. Савицкого, помимо основного корпуса, входят губернаторский дом, музей одной картины и никольский музей стекла и хрусталя.