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Фонды пензенской картинной галереи в 2017 году пополнили 215 предметов

10:34 | 21.01.2018 | Культура

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Пенза, 21 января 2018. PenzaNews. Фонды пензенской картинной галереи имени К.А. Савицкого и ее филиалов увеличились на 215 предметов за 2017 год. Об этом сообщил директор учреждения культуры Кирилл Застрожный.

Фонды пензенской картинной галереи в 2017 году пополнили 215 предметов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он отметил, что коллекция музея на сегодняшний день составляет около 28 тыс. экспонатов.

«Свыше 11 тыс. из них оцифрованы, на выставках зрителям было представлено около 9 тыс. предметов», — написал руководитель учреждения в рубрике «От первого лица» на новом сайте картинной галереи.

Кирилл Застрожный добавил, что за прошедший год основное здание и филиалы музея посетили более 280 тыс. человек.

«За всеми приведенными мной цифрами стоит активная и добросовестная работа коллег — сотрудников нашей галереи. Пользуясь случаем, хочу еще раз сказать большое спасибо каждому из них за ответственный труд!» — отметил директор учреждения культуры.

В состав пензенской картинной галереи имени К.А. Савицкого, помимо основного корпуса, входят губернаторский дом, музей одной картины и никольский музей стекла и хрусталя.
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