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В Пензе состоялась премьера спектакля «Золото. Любовь. Революция»

10:38 | 11.04.2018 | Культура

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Пенза, 11 апреля 2018. PenzaNews. Премьера спектакля «Золото. Любовь. Революция» по пьесе писателя Юрия Полякова «Золото партии» состоялась на большой сцене пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского во вторник, 10 апреля.

В Пензе состоялась премьера спектакля «Золото. Любовь. Революция»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

На премьере присутствовал автор.

На первом показе сыграли Сергей Дрожжилов, Павел Тачков, Марина Матвевнина, Илья Кочетков, Наталья Прокошкина, Артем Тихомиров, Елена Павлова, Николай Шаповалов, Николай Потапов, Галина Репная, Александр Стешин, Владислав Матюкин, Юрий Землянский, Юлия Кузнецова и Алексей Болдырев.

Спектакль поставил дипломник Российского института театрального искусства (ГИТИС), пятикурсник Кирилл Заборихин. Художником-постановщиком был Олег Авдонин, художником по костюмам — Марина Смельчакова.

Второй премьерный показ спектакля «Золото. Любовь. Революция» состоится в предстоящее воскресенье, 15 апреля, в 18.00.

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