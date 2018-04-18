Пензенский драмтеатр представит обновленный спектакль «Люкс №13» Культура

Пенза, 18 апреля 2018. PenzaNews. Комедия «Люкс №13», которая была впервые поставлена в пензенском областном драматическом театре имени А.В. Луначарского в июле 2009 года, будет показана в обновленной версии в четверг, 26 апреля.

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В новой редакции спектакля из прежних исполнителей остались только Сергей Пахомов в роли депутата Ричарда Уилли и Артем Самохин в образе детектива.

Остальной состав полностью обновился.

Помощника депутата Джорджа Пигдена сыграет Артем Тихомиров, секретаршу лидера оппозиции Джейн Уорзингтон — Наталья Прокошкина, управляющего отелем — Николай Потапов, официанта — Николай Шаповалов, горничную — Яна Дубровина, Ронни — Артем Давыдов, Памелу — Елена Павлова, а сиделку Глэдис — Елена Ушкина.

Первый показ спектакля по пьесе британского драматурга Рэя Куни состоялся на временной

сценической площадке после пожара. Затем он в новых декорациях и с обновленным актерским составом в январе 2011 года был показан на новой сцене, где вплоть до начала 2017 года оставался одним из самых кассовых.

Постановка стала первой, с которой драматический театр отправился за рубеж — в феврале 2011 года комедию положений увидели зрители четырех городов Израиля.