Известные люди Пензы сыграют в благотворительном спектакле «Давным-давно» Культура

Пенза, 22 апреля 2018. PenzaNews. Представители власти, бизнесмены, общественные деятели и другие известные люди Пензы сыграют роли в благотворительном спектакле по пьесе Александра Гладкова «Давным-давно», премьера которого состоится на сцене областного драматического театра имени А.В. Луначарского в четверг, 31 мая.

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Режиссером постановки станет художественный руководитель театра юного зрителя Владимир Карпов.

«Очень знаково, что спектакль проходит в Год добровольца в России, а также в преддверии Международного дня защиты детей. Главный партнер спектакля — пензенское отделение Российского детского фонда, которое недавно отметило свое 30-летие, поэтому все собранные средства мы направим на поддержку инклюзивного образования детей с расстройством аутистического спектра», — пояснила продюсер благотворительного спектакля Марина Тарасова.

Она отметила, что в 2018 году событие совпадает со знаковым для пензенских театралов юбилеем: 225 лет назад в городе возник первый в России театр благородных любителей — роли в спектаклях исполняла местная знать, а собранные средства шли на добрые дела.

Стоимость билетов на благотворительный спектакль «Давным-давно» составит от 500 до 3 тыс. рублей.

Приобрести их можно в кассах театра и у распространителей.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», современная история проведения благотворительных спектаклей в Пензе берет начало в 2013 году. Тогда зрители увидели постановку «До третьих петухов». Вырученные средства — более 1 млн. рублей — были направлены на реализацию программы «Родник надежды», в рамках которой оказывается помощь детским больницам.

В 2014 году известные люди города сыграли роли в «Мертвых душах». Поддержку получил фонд «Рука помощи бездомным животным».

В 2015 году был показан благотворительный спектакль «Голый король». Средства от продажи билетов пошли на возведение архитектурно-скульптурного ансамбля писателю Александру Куприну в Наровчате.

После этого в Пензе подобные проекты не реализовывались.