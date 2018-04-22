EN
18:11:25 Воскресенье, 22 апреля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Известные люди Пензы сыграют в благотворительном спектакле «Давным-давно»

10:02 | 22.04.2018 | Культура

Печать

Пенза, 22 апреля 2018. PenzaNews. Представители власти, бизнесмены, общественные деятели и другие известные люди Пензы сыграют роли в благотворительном спектакле по пьесе Александра Гладкова «Давным-давно», премьера которого состоится на сцене областного драматического театра имени А.В. Луначарского в четверг, 31 мая.

Известные люди Пензы сыграют в благотворительном спектакле «Давным-давно»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Режиссером постановки станет художественный руководитель театра юного зрителя Владимир Карпов.

«Очень знаково, что спектакль проходит в Год добровольца в России, а также в преддверии Международного дня защиты детей. Главный партнер спектакля — пензенское отделение Российского детского фонда, которое недавно отметило свое 30-летие, поэтому все собранные средства мы направим на поддержку инклюзивного образования детей с расстройством аутистического спектра», — пояснила продюсер благотворительного спектакля Марина Тарасова.

Она отметила, что в 2018 году событие совпадает со знаковым для пензенских театралов юбилеем: 225 лет назад в городе возник первый в России театр благородных любителей — роли в спектаклях исполняла местная знать, а собранные средства шли на добрые дела.

Стоимость билетов на благотворительный спектакль «Давным-давно» составит от 500 до 3 тыс. рублей.

Приобрести их можно в кассах театра и у распространителей.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», современная история проведения благотворительных спектаклей в Пензе берет начало в 2013 году. Тогда зрители увидели постановку «До третьих петухов». Вырученные средства — более 1 млн. рублей — были направлены на реализацию программы «Родник надежды», в рамках которой оказывается помощь детским больницам.

В 2014 году известные люди города сыграли роли в «Мертвых душах». Поддержку получил фонд «Рука помощи бездомным животным».

В 2015 году был показан благотворительный спектакль «Голый король». Средства от продажи билетов пошли на возведение архитектурно-скульптурного ансамбля писателю Александру Куприну в Наровчате.

После этого в Пензе подобные проекты не реализовывались.

Загрузка...
Читайте также
Жительница Кузнецка, распивавшая спиртное с незнакомцами, лишилась телефона Второе дело возбуждено в отношении пензенца, подозреваемого в обороте наркотиков
Иван Белозерцев отчитается о работе пензенского правительства за 2017 год В Пензе по факту мошенничества при продаже литых дисков организована проверка
Пензенское УФАС выдало предупреждение сети «Красное&Белое» В Пензе 23 апреля начнет работу школа инноваторов
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама