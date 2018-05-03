В Пензе объявлен сбор средств на обустройство открытой площадки фестиваля «Jazz May» Культура

Пенза, 3 мая 2018. PenzaNews. Сбор средств на организацию работы открытой площадки в рамках VIII международного фестиваля джазовой музыки «Jazz May», который состоится 18–20 мая, объявлен в Пензе.

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«С 2014 года открытая площадка фестиваля благоустраивается на средства частных благотворителей и спонсоров. […] Открытая площадка не умеет зарабатывать деньги, зато умеет радовать посетителей, обращая в джазовую веру даже случайных прохожих. И вот на все это великолепие — на сцену и звук, уютный газон и уличную мебель, всевозможные активности и функциональные инсталляции нужны средства», — говорится в сообщении, размещенном на сайте пензенского регионального общественного благотворительного фонда «Гражданский Союз».

Пожертвовать можно любую сумму.

Предполагается, что основная программа фестиваля «Jazz May – 2018» будет представлена в пензенской областной филармонии. Вход в зал, в отличие от открытой площадки, будет осуществляться по билетам.