EN
16:14:23 Четверг, 3 мая
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе объявлен сбор средств на обустройство открытой площадки фестиваля «Jazz May»

14:10 | 03.05.2018 | Культура

Печать

Пенза, 3 мая 2018. PenzaNews. Сбор средств на организацию работы открытой площадки в рамках VIII международного фестиваля джазовой музыки «Jazz May», который состоится 18–20 мая, объявлен в Пензе.

В Пензе объявлен сбор средств на обустройство открытой площадки фестиваля «Jazz May». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«С 2014 года открытая площадка фестиваля благоустраивается на средства частных благотворителей и спонсоров. […] Открытая площадка не умеет зарабатывать деньги, зато умеет радовать посетителей, обращая в джазовую веру даже случайных прохожих. И вот на все это великолепие — на сцену и звук, уютный газон и уличную мебель, всевозможные активности и функциональные инсталляции нужны средства», — говорится в сообщении, размещенном на сайте пензенского регионального общественного благотворительного фонда «Гражданский Союз».

Пожертвовать можно любую сумму.

Предполагается, что основная программа фестиваля «Jazz May – 2018» будет представлена в пензенской областной филармонии. Вход в зал, в отличие от открытой площадки, будет осуществляться по билетам.

Загрузка...
Читайте также
Андрей Смирнов в пятый раз стал лучшим в регионе приставом, осуществляющим розыск В зареченском крематории сожгли санкционный сыр «Дорблю»
Очевидец запечатлел, как мусор с набережной в центре Пензы сметают в реку В Пензенской области в праздники зафиксировано 85 случаев возгорания травы и мусора
В Пензенской области за I квартал легализованы трудовые отношения с 4,4 тыс. работников На трассе под Пензой фура насмерть сбила пешехода
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама