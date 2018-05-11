Пензенские ТЦ предоставят площадки артистам Культура

Пенза, 11 мая 2018. PenzaNews. Представители 20 торговых центров Пензы поддержали идею губернатора Ивана Белозерцева об организации на их площадях выступлений начинающих музыкантов и творческих коллективов.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Совещание, в ходе которого была достигнута договоренность о сотрудничестве, состоялось в администрации города.

Как сообщает пресс-служба мэрии, представители торговых центров согласились, что выступления артистов благотворно скажутся на настроении посетителей и принесут пользу магазинам.

Вскоре будут проработаны шаги по реализации данного проекта.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 23 апреля 2018 года в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области губернатор Иван Белозерцев высказал мнение о том, что торговые центры могут выступить своеобразными концертными площадками для начинающих музыкантов, которым еще только предстоит завоевать любовь публики. Он также предположил, что за свои выступления в магазинах молодые артисты могли бы получать денежное вознаграждение.