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«Литературный привал» вновь будет организован в Пензе с 12 июня

09:35 | 06.06.2018 | Культура

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Пенза, 6 июня 2018. PenzaNews. Четвертый сезон реализации культурно-просветительского проекта «Литературный привал» стартует в Пензе во вторник, 12 июня.

«Литературный привал» вновь будет организован в Пензе с 12 июня. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Библиотека под открытым небом начнет свою работу в полдень в сквере имени Дениса Давыдова и будет радовать читателей каждое воскресенье в хорошую погоду обновленными книжными экспозициями, литературными программами и возможностью провести время с любимыми книгами.

В первый день на площадке будут работать: большой читальный зал с краеведческой литературой и книгами для семейного чтения, зона буккроссинга, а также детский городок.

Для любителей уединенного чтения будут оборудованы уютные места для общения и отдыха с книгой.

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Кроме того, планируется обустроить тематические фотозоны с использованием «скамейки классика», книги-гиганта и огромного будильника с призывом «Время читать!»

Ожидается, что впервые будет представлена литературная инсталляция-галерея «Классики в современности», в рамках которой пензенцы и гости города смогут познакомиться с биографиями и интересными фактами из жизни знаменитых писателей, чьи имена связаны с городом.

«В этом году площадка «Литературного привала» будет работать с максимальными возможностями для читателей разных возрастов. Надеемся, что погода не испортит наших планов, и все наши гости смогут насладиться общением с любимыми книгами, а каждая минута, проведенная на нашей площадке, будет связана только с приятными впечатлениями!» — отметила директор централизованной библиотечной системы Пензы Галина Асеева.

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