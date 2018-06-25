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В Пензе во второй раз пройдет международный конкурс исполнителей русского романса

08:30 | 25.06.2018 | Культура

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Пенза, 25 июня 2018. PenzaNews. Второй международный конкурс исполнителей русского романса имени Галины Каревой пройдет в Пензе с 17 по 20 октября.

В Пензе во второй раз пройдет международный конкурс исполнителей русского романса. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно положению о конкурсе, в первом туре отбор будет проходить через прослушивание аудиозаписей, во втором, где будут участвовать не более 30 человек, при непосредственном исполнении. В третий этап пройдут лишь 20 исполнителей.

Оценивать выступления будет жюри под руководством заслуженной артистки России Нины Голубиной, которая также является президентом благотворительного фонда русского романса имени Галины Каревой.

Сопредседателем экспертного совета является народный артист России, профессор Константин Плужников. Также в жюри войдут артисты Валерий Кроль, Светлана Вассербаум, Любовь Соловьева и Игорь Фатеев.

В конкурсе могут принять участие исполнители России и зарубежных стран без ограничений в возрасте, работающие в концертных организациях, театрах, на радио и телевидении, а также учащиеся и студенты высших и средних специальных учебных заведений.

Заявки, необходимые документы и диски с записями выступлений принимаются до 3 октября.

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