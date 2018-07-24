В Кузнецке начали капитальный ремонт «Родины» Культура

Кузнецк, 24 июля 2018. PenzaNews. Работы по капитальному ремонту творческого центра «Родина», на которые из городского бюджета выделено около 6 млн. рублей, начаты в Кузнецке Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе городской администрации.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В мэрии пояснили, что средства будут направлены на ремонт фасада и вентиляционных люков дымоудаления.

«До конца августа все работы должны быть завершены», — уточнили в администрации города.

Согласно сведениям, размещенным на сайте госзакупок, 26 июня МБУ «Родина» в лице директора Любови Борминцевой и индивидуальный предприниматель Анатолий Торопцев заключили муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту фасада здания творческого центра на улице Ленина в Кузнецке Пензенской области. Его цена составила свыше 3,3 млн. рублей. Работы предстоит выполнить до 31 августа 2018 года.

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Ожидается, что еще один контракт — на капремонт вентиляционных люков — будет заключен в ближайшее время. По итогам электронного аукциона с начальной ценой около 2,2 млрд. рублей лишь одна заявка — от ООО «Поволжская вентиляционная компания» — признана соответствующей требованиям заказчика.

Здание творческого центра «Родина» было построено в Кузнецке в 1982 году. С тех пор оно является главной сценой города, на которой проходят самые значимые культурные мероприятия.

Так, осенью 2017 года в «Родине» выступил национальный филармонический оркестр России под управлением народного артиста СССР Владимира Спивакова.