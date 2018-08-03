Для пензенского музея спорта собрано более 1,5 тыс. экспонатов Культура

Пенза, 3 августа 2018. PenzaNews. Более 1,5 тыс. экспонатов собрано для музея спорта Пензенской области, который будет открыт на базе дворца единоборств «Воейков». Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Активное участие в формировании будущей экспозиции принимают ветераны пензенского спорта, которые предоставляют предметы из личных коллекций.

Кроме того, около 160 экспонатов планируется передать из фонда краеведческого музея.

В настоящее время на базе спортучреждения уже установлено соответствующее выставочное оборудование.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», музей спорта планировалось открыть в Пензе в начале 2018 года.

В августе 2017 года глава регионального Минспорта Григорий Кабельский предположил, что посещение экспозиции будет мотивировать спортсменов на покорение новых высот.

В декабре, говоря о работе над созданием музея спорта, министр уточнил, что его площадь составит 520 кв. метров, при этом он будет не просто выставочной площадкой, а местом для пропаганды спорта — намечено установить аппаратуру для демонстрации фильмов, фотографий и слайдов, а также проводить торжественные вечера и встречи.