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В 2019–2020 годах на строительство цирка в Пензе направят около 706 млн. рублей

13:15 | 07.08.2018 | Культура

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Пенза, 7 августа 2018. PenzaNews. Бюджетные инвестиции в завершающий этап строительства цирка в Пензе составят в 2019 и 2020 годах 300 млн. и 405,6 млн. рублей соответственно. Об этом говорится в постановлении правительства РФ за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева.

В 2019–2020 годах на строительство цирка в Пензе направят около 706 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно тексту документа, который обнародован на официальном портале правовой информации, общая сметная стоимость объекта составляет более 2 млрд. 180 млн. рублей.

Новый пензенский цирк будет рассчитан на 1,6 тыс. мест. Предполагаемый срок его ввода в эксплуатацию — 2020 год.

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Учреждение находится в ведении министерства культуры РФ. Заказчиком строительства является ФКП «Российская государственная цирковая компания».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», прежнее здание цирка в Пензе было закрыто на реконструкцию летом 2011 года, в декабре 2012 года — почти полностью демонтировано.

Изначально планировалось, что строительство нового здания будет завершено в конце 2014 года, однако впоследствии сроки неоднократно переносились.

В течение последних нескольких лет работы на стройплощадке заморожены.

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