EN
18:34:20 Четверг, 2 августа
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Единственная заявка на аукцион по достройке цирка в Пензе не соответствует требованиям

14:21 | 02.08.2018 | Общество

Печать

Пенза, 2 августа 2018. PenzaNews. Единственная заявка, поступившая на электронный аукцион по определению генерального подрядчика на завершение работ по реконструкции цирка в Пензе, не соответствует предъявляемым требованиям. К такому выводу пришли члены аукционной комиссии.

Единственная заявка на аукцион по достройке цирка в Пензе не соответствует требованиям. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В протоколе от 1 августа уточняется, что готовность взяться за эту работу выразило ООО «Стройресурс».

Однако все шестеро членов комиссии были единогласны в том, что данная фирма не удовлетворяет требованиям.

Читайте также

Цирк в Пензе достроят в 2017 году

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в конце июня 2018 года министерство культуры РФ в лице федерального казенного предприятия «Российская государственная цирковая компания» объявило электронный аукцион на достройку цирка в Пензе с начальной (максимальной) ценой около 1,3 млрд. рублей.

Средства на эти цели заложены в федеральном бюджете.

Прежнее здание цирка в Пензе было закрыто на реконструкцию летом 2011 года, в декабре 2012 года — почти полностью демонтировано.

Изначально планировалось, что строительство нового здания будет завершено в конце 2014 года, однако впоследствии сроки неоднократно переносились. Согласно проекту, количество мест в зрительном зале останется прежним — 1 тыс. 400. Рядом с цирком предусмотрены гостиница и стоянка для автотранспорта.

В течение последних нескольких лет работы на стройплощадке заморожены.

Загрузка...
Читайте также
Депутаты не дали согласие на выделение около 1,5 млн. рублей на снос самостроя в Пензе Прокуратура провела проверку по коллективному обращению жителей Лунинского района
В Каменке при пожаре погиб пенсионер В Пензе прошли торжества, посвященные Дню ВДВ
Ко Дню физкультурника в Пензе организуют соревнования трудящихся Пензенские триатлонисты стали четвертыми на Спартакиаде молодежи России
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама