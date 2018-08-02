Единственная заявка на аукцион по достройке цирка в Пензе не соответствует требованиям Общество

Пенза, 2 августа 2018. PenzaNews. Единственная заявка, поступившая на электронный аукцион по определению генерального подрядчика на завершение работ по реконструкции цирка в Пензе, не соответствует предъявляемым требованиям. К такому выводу пришли члены аукционной комиссии.

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В протоколе от 1 августа уточняется, что готовность взяться за эту работу выразило ООО «Стройресурс».

Однако все шестеро членов комиссии были единогласны в том, что данная фирма не удовлетворяет требованиям.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в конце июня 2018 года министерство культуры РФ в лице федерального казенного предприятия «Российская государственная цирковая компания» объявило электронный аукцион на достройку цирка в Пензе с начальной (максимальной) ценой около 1,3 млрд. рублей.

Средства на эти цели заложены в федеральном бюджете.

Прежнее здание цирка в Пензе было закрыто на реконструкцию летом 2011 года, в декабре 2012 года — почти полностью демонтировано.

Изначально планировалось, что строительство нового здания будет завершено в конце 2014 года, однако впоследствии сроки неоднократно переносились. Согласно проекту, количество мест в зрительном зале останется прежним — 1 тыс. 400. Рядом с цирком предусмотрены гостиница и стоянка для автотранспорта.



В течение последних нескольких лет работы на стройплощадке заморожены.