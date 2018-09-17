Спектакль по пьесе «Васса Железнова» представят в Пензе под названием «Васса и другие» Культура

Пенза, 17 сентября 2018. PenzaNews. Пензенский областной драматический театр имени А.В. Луначарского представит спектакль по пьесе Максима Горького «Васса Железнова» под названием «Васса и другие».

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Премьерные показы назначены на 17, 20 и 30 октября. Билеты появятся в продаже в ближайшее время.

Утверждены эскизы костюмов и макет декорации.

Над постановкой работает московский кино- и театральный режиссер Ансар Халилуллин. Художником-постановщиком выступил Олег Авдонин, костюмы придумывает Марина Смельчакова, музыкальным оформлением занимается Валерий Куликов.

На роль богатой хозяйки пароходной компании Вассы Железновой назначена заслуженная артистка России Альбина Смелова. В образе ее мужа, бывшего капитана Сергея Петровича предстанет Сергей Дрожжилов.

Брата главной героини Прохора Храпова изобразит Сергей Казаков. Дочерей Вассы Железновой сыграют Яна Дубровина и Ольга Панина, ее сноху, революционерку-эмигрантку Рашель — Наталья Прокошкина, а секретаршу Анну Оношенкову — Елена Павлова.

В спектакле также будут заняты Григорий Мазур, Артем Самохин, Николай Шаповалов, Юлия Кузнецова, Наталья Арефьева и Артем Давыдов, сообщается на сайте учреждения культуры.

Творческий проект профинансировал Минкульт РФ в рамках федеральной целевой программы «Культура России».