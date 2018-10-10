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В пензенских «Тарханах» подготовили программу ко дню рождения Лермонтова

10:07 | 10.10.2018 | Культура

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Белинский, 10 октября 2018. PenzaNews. Государственный лермонтовский музей-заповедник «Тарханы», расположенный в Белинском районе Пензенской области, подготовил на 15 октября для посетителей программу, посвященную 204-летию со дня рождения поэта и писателя Михаила Лермонтова.

В пензенских «Тарханах» подготовили программу ко дню рождения Лермонтова. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она начнется в 9.30 в доме ключника с мастер-класса по составлению букета для классика. Затем все желающие смогут принять участие в программе «Читаем Лермонтова».

В 11.30 в актовом зале на территории усадьбы начнется выступление фольклорного коллектива музея с песнями тарханских крестьян.

Затем на 13.00 запланирован концерт оркестра волынщиков из Москвы «City Pipes»в здании музейно-просветительского центра, прозвучат шотландские и русские мелодии, сообщается на сайте музея-заповедника.

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