EN
19:17:03 Четверг, 25 октября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенских библиотекарей научили работе с краеведческими публикациями

08:09 | 25.10.2018 | Культура

Печать

Пенза, 25 октября 2018. PenzaNews. Специалисты районных библиотек Городищенского, Сердобского и Пензенского районов Пензенской области приняли участие в практическом занятии «Аналитическая роспись статей краеведческой тематики: формирование и систематизация электронных баз данных».

Пензенских библиотекарей научили работе с краеведческими публикациями. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Оно состоялось в библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в Пензе в минувшую среду, 24 октября, в целях повышения профессиональной компетенции библиотекарей.

Специалисты научились грамотно обрабатывать периодику, систематически пополнять базу данных «Аналитика» и использовать ее в работе с пользователями.

В ходе занятия были проверены и введены статьи из газет «Городищенский вестник», «Любимая газета», «Сердобские новости» и «Сурские просторы», сообщается на сайте учреждения культуры.

Загрузка...
Читайте также
Руководство пензенского реготделения «Единой России» поблагодарило Андрея Долова Бесхозяйный участок теплотрассы в центре Пензы признан собственностью города
«Ростелеком» проложил оптику к отдаленным пензенским амбулаториям Пензенский суд обязал «Саратовские авиалинии» выплатить пассажирке более 70 тыс. рублей
В Пензе демонтирована реклама, портившая облик города Финал спартакиады школьников по теннису в Пензе пройдет 26–27 октября
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама