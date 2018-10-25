Пензенских библиотекарей научили работе с краеведческими публикациями Культура

Пенза, 25 октября 2018. PenzaNews. Специалисты районных библиотек Городищенского, Сердобского и Пензенского районов Пензенской области приняли участие в практическом занятии «Аналитическая роспись статей краеведческой тематики: формирование и систематизация электронных баз данных».

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Оно состоялось в библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в Пензе в минувшую среду, 24 октября, в целях повышения профессиональной компетенции библиотекарей.

Специалисты научились грамотно обрабатывать периодику, систематически пополнять базу данных «Аналитика» и использовать ее в работе с пользователями.

В ходе занятия были проверены и введены статьи из газет «Городищенский вестник», «Любимая газета», «Сердобские новости» и «Сурские просторы», сообщается на сайте учреждения культуры.