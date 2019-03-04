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Юные пензенцы получили шанс выступить на одной сцене с участниками проекта «Голос.Дети»

12:12 | 04.03.2019 | Культура

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Пенза, 4 марта 2019. PenzaNews. Вокальный и танцевальный конкурсы — «Super-Hit» и «Dance» — объявлены в преддверии гала-концерта «SuperДети Поколения М», который состоится в киноконцертном зале «Пенза» в воскресенье, 17 марта.

Юные пензенцы получили шанс выступить на одной сцене с участниками проекта «Голос.Дети». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Главным призом для победителей станет возможность выступить на одной сцене с дуэтом Rauf & Faik, а также артистами продюсерского центра «Эколь», участниками телепроекта «Голос.Дети» Дарьей Волосевич, Софией Федоровой и другими.

К творческому состязанию допускаются дети в возрасте от 6 до 18 лет, проживающие в Пензенской области. Им предлагается добавить видеозапись со своим выступлением на страницу выбранного конкурса на сайте проекта «Поколение М».

Прием работ продлится до 12 марта.

Победителей определит жюри, в состав которого войдут представители продюсерского центра «Эколь» и компании МТС.

Вход на предстоящий концерт будет бесплатным. Получить билеты можно в салонах МТС Пензы и Заречного, адреса которых указаны на сайте проекта. Их число ограничено.

«Поколение М» — комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями при поддержке Минкульта РФ.

Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и помощь в лечении тяжелобольных юных пациентов. На виртуальных творческих площадках проекта — сайте, в группе в соцсети «ВКонтакте» и на странице в Instagram — дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям.

Победители конкурсов «Поколение М» получают широкие возможности: от стажировок на крупнейших анимационных и киностудиях России до выхода на большую сцену вместе со звездами.

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