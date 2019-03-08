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«Би-2» выступит в Пензе с симфоническим оркестром

10:27 | 05.03.2019 | Культура

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Пенза, 5 марта 2019. PenzaNews. Группа «Би-2» выступит с симфоническим оркестром в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» в Пензе в предстоящую пятницу, 8 марта.

«Би-2» выступит в Пензе с симфоническим оркестром. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Специальным гостем мероприятия станет российская певица, финалистка телевизионного проекта «Голос» на «Первом канале» Тина Кузнецова.

Симфонический оркестр будет играть под управлением заслуженного артиста России Феликса Арановского.

Над аранжировками песен работали Геннадий Корнилов, Сергей Гаврилов и чешский композитор Людек Дрижал (Ludek Drizhal).

Билеты на концерт можно приобрести онлайн или в кассах СЗК «Дизель–Арена». Вход в танцевальный партер стоит 3 тыс. 300 рублей. Цена билетов в VIP-партер варьируется от 5 до 7 тыс. рублей — в этом секторе осталось менее 50 мест. Все билеты на трибуны спортивно-зрелищного комплекса проданы.

«Би-2» — альтернативная рок-группа белорусского происхождения, образованная в 1988 году в Бобруйске. Основатели и бессменные участники — Шура Би-2 (соло-гитара, вокал) и Лева Би-2 (ведущий вокал, гитара, перкуссия).

В состав команды также входят Андрей Звонков (гитары), Макс Лакмус (бас-гитара), Борис Лифшиц (ударные, перкуссия) и Ян Николенко (бэк-вокал, клавишные, флейта, перкуссия).

Последний на данный момент вышедший альбом назывался «Горизонт событий».

Творческое сотрудничество «Би-2» с симфоническим оркестром было задумано в 2003 году как разовый эксперимент, однако настолько захватило всех участников, что со временем трансформировалось в полноценную концертную программу, исполняемую в России, странах СНГ и Прибалтики.

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