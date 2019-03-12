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Издан альбом «Душою, кистью и пером», посвященный Пензенской области

13:30 | 12.03.2019 | Культура

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Пенза, 12 марта 2019. PenzaNews. Презентация книги-альбома о Пензенской области «Душою, кистью и пером» состоится в зрительном зале библиотеки имени М.Ю. Лермонтова в четверг, 21 марта.

Издан альбом «Душою, кистью и пером», посвященный Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем собраны стихи 145 пензенских авторов и репродукции 106 картин 33 местных художников.

Автором проекта и редактором-составителем является член Союза писателей России, поэтесса Лариса Яшина. Она, а также поэт Виктор Кельх станут ведущими презентации.

Кроме того, в мероприятии примут участие другие пензенские литераторы, в частности, Владимир Юраков, Валерий Сухов, Нина Богдашкина, Александра Одрина, Михаил Кириллов, Вячеслав Филонов и Светлана Попеева.

Во время презентации на большом экране будут показаны картины Ильи Шадчнева, Дениса Санталова и Дениса Коробкова, вошедшие в сборник. Выступят и сами художники.

Как сообщила ИА «PenzaNews» Лариса Яшина, мероприятие будет поделено на восемь частей — по числу глав.

«На каждую главу будет небольшой видеофильм. [..] Первая глава — возникновение Пензы на реке Пензе, вторая — военная и так далее», — пояснила собеседница агентства.

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