В Пензе проработают варианты выделения земли под новое здание кукольного театра Культура

Пенза, 27 марта 2019. PenzaNews. Выбор земельных участков под строительство нового здания для театра «Кукольный дом» стал одной из тем совещания, которое мэр Виктор Кувайцев провел в администрации Пензы в минувший вторник, 26 марта.

Фото: Penza-gorod.ru

В нем также приняли участие его заместитель Магомед Агамагомедов, начальник департамента градостроительства и архитектуры области Леонид Иоффе, руководитель управления капитального строительства города Игорь Умнов, начальник управления градостроительства и архитектуры администрации Пензы Нина Кутырева и архитектор Александр Бреусов.

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Мэр поручил проработать различные варианты расположения земельных участков под размещение нового здания кукольного театра.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, в частности, предлагается возвести строение на набережной реки Суры или на территории зеленой зоны, ограниченной улицами Суворова, Октябрьской и Плеханова.

Ранее художественный руководитель пензенского театра «Кукольный дом», лауреат премии «Золотая маска» Владимир Бирюков неоднократно обращал внимание на то, что здание, в котором располагается учреждение, не соответствует современным требованиям.

В ходе дней Пензенской области в Совете Федерации идею строительства нового здания кукольного театра поддержала спикер Валентина Матвиенко.