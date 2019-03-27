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В Пензе проработают варианты выделения земли под новое здание кукольного театра

08:53 | 27.03.2019 | Культура

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Пенза, 27 марта 2019. PenzaNews. Выбор земельных участков под строительство нового здания для театра «Кукольный дом» стал одной из тем совещания, которое мэр Виктор Кувайцев провел в администрации Пензы в минувший вторник, 26 марта.

В Пензе проработают варианты выделения земли под новое здание кукольного театра

Фото: Penza-gorod.ru

В нем также приняли участие его заместитель Магомед Агамагомедов, начальник департамента градостроительства и архитектуры области Леонид Иоффе, руководитель управления капитального строительства города Игорь Умнов, начальник управления градостроительства и архитектуры администрации Пензы Нина Кутырева и архитектор Александр Бреусов.

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Мэр поручил проработать различные варианты расположения земельных участков под размещение нового здания кукольного театра.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, в частности, предлагается возвести строение на набережной реки Суры или на территории зеленой зоны, ограниченной улицами Суворова, Октябрьской и Плеханова.

Ранее художественный руководитель пензенского театра «Кукольный дом», лауреат премии «Золотая маска» Владимир Бирюков неоднократно обращал внимание на то, что здание, в котором располагается учреждение, не соответствует современным требованиям.

В ходе дней Пензенской области в Совете Федерации идею строительства нового здания кукольного театра поддержала спикер Валентина Матвиенко.

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