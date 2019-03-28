В Пензе отметили 15-летие татарской национально-культурной автономии Культура

Пенза, 28 марта 2019. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное 15-летию татарской национально-культурной автономии Пензенской области, состоялось в филармонии в четверг, 28 марта.

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В числе почетных гостей со знаменательной датой собравшихся поздравил губернатор Иван Белозерцев, который вручил приветственный адрес и памятный подарок главе автономии, председателю правления благотворительного фонда «Сияние», руководителю фракции ЛДПР в пензенской гордуме Жиганше Туктарову.

Кроме того, он наградил руководителей крупных предприятий. В их числе — гендиректор ООО «УК «Дамате» Рашид Хайров и директор по общим вопросам ООО «Жилстрой» Ильдар Акчурин, которые удостоены ордена «За заслуги перед Пензенской областью» I и II степеней соответственно, а также руководитель ООО «ПКФ «Термодом» Рафик Ибрагимов — ему вручен почетный знак губернатора «За благотворительность и меценатство».

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В свою очередь глава комитета Госдумы России по делам национальностей, член фракции «Единая Россия», председатель совета общественной организации «Федеральная национально-культурная автономия татар» Ильдар Гильмутдинов отметил роль, которую играют пензенские татары в сохранении культуры, традиций и языка.

«Мы должны знать с вами минимум три языка: русский — государственный наш язык, родной — татарский и желательно какой-нибудь еще один иностранный язык», — подчеркнул он.

Также к пензенцам обратился первый заместитель председателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман страны Рушан Аббясов, который передал поздравления от главы СМР Равиля Гайнутдина.

«Мы сегодня видим, как пензенские татары созидают и в Москве, и в Московской области, и в других регионах, и в мире в целом», — сказал он, особо выделив работу по строительству мечетей и открытию культурно-просветительских центров в глубинке.

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«Особенно, я думаю, все мы ждем — и татары, которые проживают в Пензенской области, и в Москве, и в других регионах — открытие центральной Соборной мечети города Пензы», — добавил Рушан Аббясов.

Он не исключил, что завершение стройки удастся приурочить к 80-летию образования Пензенской области, которое отмечается в 2019 году, и от лица Совета муфтиев России передал на эти цели 1 млн. рублей.

Затем Рушан Аббясов вручил Жиганше Туктарову орден почета «Аль-Фахр» II степени и «небольшой вклад» в размере 500 тыс. рублей на ремонт помещения, которое ранее было передано в распоряжение национальной автономии.

После этого гость наградил других представителей Пензенской области.

Так, медалей «За духовное единение» удостоены сопредседатель правления фонда «Сияние» Рамиль Зелимов, предприниматель Ринат Абузяров, первый заместитель муфтия Духовного управления мусульман Пензенской области, имам-хатыб Соборной мечети Пензы Рафик Шабанов и генеральный директор культурно-просветительского центра имени Х.Д. Темишевой Рашид Куряев.