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Городские библиотеки Пензы получили в дар от издательств 100 книг для детей

08:43 | 29.03.2019 | Культура

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Пенза, 29 марта 2019. PenzaNews. Два российских издательства бесплатно передали пензенским городским библиотекам 100 книг в рамках акции «Подари ребенку книгу».

Городские библиотеки Пензы получили в дар от издательств 100 книг для детей

Фото: Penzacitylib.ru

«Энас-книга» прислала 25 экземпляров изданий для детей и подростков. Среди них «Голубая цапля» Сесилии Джемисон, «Хорошо жить на свете» Веры Новицкой, «Ниночка» Елизаветы Офросимовой, «Вам и не снилось» Галины Щербаковой. Они стали доступны читателям центральной городской публичной библиотеки имени В.Г. Белинского.

Посылка весом в 25 кг пришла от издательства «Детская литература». В ней оказалось свыше 70 книг из серии «Школьная библиотека», включающих программные произведения для учеников разных классов, например, «Тень каравеллы» Владислава Крапивина, «Тайная схватка» Германа Матвеева, сборник стихотворений и поэм Владимира Маяковского.

Отдельное внимание дарители уделили детской и юношеской литературе, посвященной Великой Отечественной войне.

В ближайшее время станут доступны читателям городских библиотек книги «Взятие Берлина. Победа!» и «Сталинградское сражение» Сергея Алексеева, «Мертвым не больно» Василя Быкова, «А зори здесь тихие…» Бориса Васильева, «Убиты под Москвой» Констрантина Воробьева, сообщается на портале централизованной библиотечной системы Пензы.

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