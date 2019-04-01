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Пензенские проекты заявлены на конкурс грантов Минкультуры России

11:20 | 01.04.2019 | Культура

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Пенза, 1 апреля 2019. PenzaNews. Заявки от Пензенской области поданы на конкурс министерства культуры России, по итогам которого будут распределены гранты на реализацию творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов РФ. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Пензенские проекты заявлены на конкурс грантов Минкультуры России. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Отбор проводится в рамках национального проекта «Культура».

Согласно данным Минкультуры России, конкурс предусматривает финансовую поддержку 100 проектов, реализацией которых займутся некоммерческие организации. В числе приоритетных направлений — популяризация русского языка и литературы, а также народных художественных промыслов и ремесел. Творческие проекты должны быть представлены строго в сфере музыкального, театрального, изобразительного искусства и народного творчества.

По сведениям правительства области, также в федеральное ведомство направлена заявка региона на выделение денежных средств на создание виртуального концертного зала в Нижнем Ломове.

Проектом предусмотрено обеспечение учреждений культуры в субъектах РФ высокоскоростным широкополосным доступом к интернету, их оснащение техническим и технологическим оборудованием, а также регулярное проведение трансляций филармонических концертов.

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