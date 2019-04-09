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В Пензе дан старт VIII международному театральному фестивалю «Золотая провинция»

09:40 | 09.04.2019 | Культура

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Пенза, 9 апреля 2019. PenzaNews. VIII международный театральный фестиваль «Золотая провинция» стартовал в Пензенской области.

В Пензе дан старт VIII международному театральному фестивалю «Золотая провинция». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Обращаясь к зрителям, собравшимся в пензенском областном драматическом театре имени А.В. Луначарского вечером в минувший понедельник, 8 апреля, министр культуры и туризма региона Татьяна Курдова отметила, что за 8 лет фестиваль прошел путь от встречи добрых друзей до значимого события.

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«Этот праздник театрального искусства, несомненно, станет ярким и запоминающимся событием в культурной жизни региона как для зрителей, так и для самих участников фестиваля», — сказала она.

После этого министр вручил диплом и приз фестиваля художественному руководителю театра «Сфера» Александру Коршунову.

Также к присутствующим обратились критик, старший редактор журнала «Страстной бульвар», президент благотворительного фонда Олега Ефремова и международного фестиваля «Постефремовское пространство» Анастасия Ефремова и художественный руководитель фестиваля «Золотая провинция» Наталья Тескина.

Затем зрителям была представлена комедия «Старший сын», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области.

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