Реставрация здания картинной галереи в Пензе начнется в июне Культура

Пенза, 26 апреля 2019. PenzaNews. Работы по реставрации здания пензенской картинной галереи имени К.А. Савицкого будут начаты в июне. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила пресс-секретарь учреждения Милена Месечан.

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«В июне в картинной галерее начинаются ремонтные работы. У нас будут частично демонтировать экспозицию — не всю сразу, а по залам. Полностью можно будет все лето ознакомиться с ней через виртуальный тур», — пояснила собеседница агентства в ходе выставки «Туризм, отдых и оздоровление» в киноконцертном зале «Пенза» в пятницу, 26 апреля.

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Милена Месечан уточнила, что планируется отреставрировать фасад, отремонтировать кровлю и заменить окна.

«Мы уже активно готовимся к ремонту», — сказала пресс-секретарь.

По ее словам, работы намечено завершить к осени.

Здание №3 на улице Советской в Пензе было построено для крестьянского поземельного банка в 1910–1912 годах в стиле модерн. Его проект выполнил академик архитектуры Александр фон Гоген. После переезда из художественного училища имени К.А. Савицкого в 1980-х годах в нем была размещена картинная галерея.