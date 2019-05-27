Мэр поздравил пензенцев с Общероссийским днем библиотек Культура

Пенза, 27 мая 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил работников культуры с Общероссийским днем библиотек, который отмечается в понедельник, 27 мая.

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«Вы посвятили свою жизнь благородной просветительской цели — надежно храните культурные традиции и историческую память, помогаете людям получать знания для развития и самореализации личности, прививаете подрастающему поколению чувства патриотизма и национальной гордости», — отметил он.

Мэр выразил библиотекарям благодарность за верность избранному пути, подвижнический труд, профессиональное мастерство, инициативность, поиск новых форм и методов работы.

«От всей души желаю доброго здоровья, радости, счастья, ярких творческих успехов и благодарных читателей!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.