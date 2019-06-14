EN
04:24:47 Суббота, 15 июня
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Мастера из России, Белоруссии и Казахстана приехали на пензенский фестиваль «Канитель»

17:40 | 14.06.2019 | Культура

Печать

Пенза, 14 июня 2019. PenzaNews. Мастера из 158 городов России, а также из Казахстана и Белоруссии стали участниками V трехдневного международного фестиваля творчества и рукоделия «Канитель», который начал свою работу на набережной микрорайона «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области в пятницу, 14 июня. Об этом сообщила организатор мероприятия Людмила Тимакова.

Мастера из России, Белоруссии и Казахстана приехали на пензенский фестиваль «Канитель»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Уровень мастерства растет с каждым днем и с каждым годом. Много приехало мастеров по дереву, профессиональной керамике, гжели. Они проводят мастер-классы не только для гостей, но и для профессиональных керамистов. […] Расширилась география фестиваля — едут за 2, 3 и 4 тыс. км. Никогда такого в Пензе не было», — отметила она.

Людмила Тимакова добавила, что, помимо ярмарки и мастер-классов, впервые будут организованы уроки по работе с лыком, приготовлению ухи и рыбы горячего копчения, пройдет чемпионат по рыбной ловле.

Она пояснила, что запланированы фестиваль еды и напитков, ярмарка меда, работа лучно-арбалетного тира, а также аттракционов, подобных тем, которые использовались в XVI–XX веках.

По словам организатора мероприятия, интересной будет и музыкальная часть, которая в числе прочего предполагает выступление коллектива из Удмуртии «Бурановские бабушки».

Загрузка...
Читайте также
В ГИБДД подтвердили информацию о перекрытии трассы М5 в Пензенской области В Пензенском районе открыта новая свиноводческая площадка группы «Черкизово»
В Пензе призерам чемпионата «Молодые профессионалы» вручены премии В Пензе 21 июня ограничат продажу алкоголя
МТС на треть увеличила в Пензе зону покрытия сети 4G Виктор Кувайцев рассчитывает, что уровень культуры жителей Пензы со временем вырастет
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама