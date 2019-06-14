Мастера из России, Белоруссии и Казахстана приехали на пензенский фестиваль «Канитель» Культура

Пенза, 14 июня 2019. PenzaNews. Мастера из 158 городов России, а также из Казахстана и Белоруссии стали участниками V трехдневного международного фестиваля творчества и рукоделия «Канитель», который начал свою работу на набережной микрорайона «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области в пятницу, 14 июня. Об этом сообщила организатор мероприятия Людмила Тимакова.

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«Уровень мастерства растет с каждым днем и с каждым годом. Много приехало мастеров по дереву, профессиональной керамике, гжели. Они проводят мастер-классы не только для гостей, но и для профессиональных керамистов. […] Расширилась география фестиваля — едут за 2, 3 и 4 тыс. км. Никогда такого в Пензе не было», — отметила она.

Людмила Тимакова добавила, что, помимо ярмарки и мастер-классов, впервые будут организованы уроки по работе с лыком, приготовлению ухи и рыбы горячего копчения, пройдет чемпионат по рыбной ловле.

Она пояснила, что запланированы фестиваль еды и напитков, ярмарка меда, работа лучно-арбалетного тира, а также аттракционов, подобных тем, которые использовались в XVI–XX веках.

По словам организатора мероприятия, интересной будет и музыкальная часть, которая в числе прочего предполагает выступление коллектива из Удмуртии «Бурановские бабушки».