В Пензе открыта фотовыставка «Глазами соотечественников» Культура

Пенза, 20 июня 2019. PenzaNews. Фотовыставка «Глазами соотечественников» начала свою работу в литературном музее Пензы.

Фото: пресс-служба реготделения РГО, Ольга Ильина

Она подготовлена по итогам этнографической экспедиции «Современный этномир» по Казахстану и Киргизии, участниками которой стали четверо членов реготделения Русского географического общества.

На снимках запечатлено, как живет, с кем общается, какие праздники отмечает русскоязычное население, которое сосредоточено в основном в крупных городах.

В ходе открытия экспозиции участник экспедиции, президент медиа-клуба «45 меридиан» Олег Ткачев отметил, что, несмотря на произошедшие за 30 лет изменения, Россия, Казахстан и Киргизия остаются друзьями и надежными партнерами.

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«Наша выставка «Глазами соотечественников» отражает реальную жизнь русскоговорящего населения в этих странах. В постсоветский период произошло заметное сокращение численности русского и русскоговорящего населения и его удельного веса в этнической структуре Казахстана и Киргизии. Эмиграционные процессы на сегодняшний день резко сократились, но до сих пор русское и русскоговорящее население продолжает выезжать из этих стран», — пояснил он.

В свою очередь председатель пензенского реготделения РГО Игорь Пантюшов уточнил, что в настоящее время проводится анализ собранного полевого материала, чтобы путем сравнения данных проследить динамику закономерностей развития явлений современной культуры русскоговорящих жителей Казахстана и Киргизии в отрыве от основной этнической территории.

Как сообщает пресс-служба областного отделения Русского географического общества, выставка будет работать до 19 июля.