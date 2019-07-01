Под Пензой в третий раз прошел фестиваль «Сурский Яръ» Культура

Пенза, 1 июля 2019. PenzaNews. Народные умельцы, авторы-исполнители и творческие коллективы из разных районов Пензенской области приняли участие в III этнокультурному фестивале «Сурский Яръ», который состоялся в селе Истоки Мокшанского района в минувшее воскресенье, 30 июня.

Фото: пензенское реготделение РГО

Его также посетили представители Саратовской и Нижегородской областей. Кроме того, гостем мероприятия стал мастер приготовления блюд национальной славянской кухни Девич Душко из Сербии.

Руководитель сердобского местного отделения Русского географического общества (РГО) Алексей Марьин встречал участников былинными речами и под народные напевы провожал всех на фестивальную площадку.

На концертной площадке выступила этнофолкрок-группа «Мариванна», которая стала хедлайнером праздника. Также музыкальные номера представили коллективы «Мокшаночка», «Лапоточки», «Яксарочка», «Лучинушка», «Ритм» и другие.

Представители студии сценического фехтования «Бранд» провели бой на мечах и на тямбарах между зрителями.

В свою очередь члены клуба исторической реконструкции «Застава» познакомили всех желающих с тем, как плести кольчугу и обращаться с средневековым холодным оружием.

Девушки и женщины приняли участие в конкурсе красоты «Сурская краса», в ходе которого у них была возможность продемонстрировать свои вокальные и хореографические способности.

Помимо этого, программа фестиваля предусматривала проведение старинных обрядов, игр, соревнований по гиревому спорту, метанию копий, стрельбе из лука, а также конкурсов и хороводов, сообщает пресс-служба областного отделения РГО.