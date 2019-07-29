В пензенских «Тарханах» 80-летие музея отметят фольклорным праздником Культура

Пенза, 29 июля 2019. PenzaNews. Фольклорный праздник на территории усадьбы станет частью праздничной программы в честь 80-летия со дня основания государственного лермонтовского музея-заповедника «Тарханы» в Белинском районе Пензенской области, которая будет организована во вторник, 30 июля.

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Также на протяжении всего дня будет доступен осмотр экспозиции учреждения культуры.

Кроме того, около памятника Михаилу Лермонтову пройдет литературная викторина, у церкви Михаила Архистратига стартует легкоатлетический забег а около усадьбы состоится выступление наездников на лошадях.

Помимо этого, желающие смогут научиться изготовлению сувениров из травы на мастер-классах, сообщается на сайте учреждения культуры.