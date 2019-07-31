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В Кузнецке художник напишет для музея картину к юбилею Победы

08:59 | 31.07.2019 | Культура

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Кузнецк, 31 июля 2019. PenzaNews. Художник Анвяр Батаршин напишет к 75-летию победы в Великой Отечественной войне картину, посвященную визиту советского военачальника Климента Ворошилова в Кузнецк Пензенской области.

В Кузнецке художник напишет для музея картину к юбилею Победы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба администрации города, местный живописец уже подготовил эскиз работы.

В основу сюжета положено пребывание в октябре 1941 года в Кузнецке Климента Ворошилова, отвечавшего за состояние резервов в годы войны. Особое внимание он уделил на тот момент 354-й стрелковой дивизии и признал ее вполне подготовленной к отправке на фронт. Тогда же военачальник предложил именовать ее кузнецкой, установить над ней шефство со стороны местных предприятий и организаций, помочь обеспечить зимним обмундированием.

Финансовую поддержку в написании картины окажет уроженец Кузнецкого района, генеральный директор московской обувной фабрики «Парижская коммуна» Александр Никитин.

Когда полотно будет написано, его разместят в кузнецком музейно-выставочном центре.

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