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Марина Осипова выступит с докладом на библиотечном конгрессе в Греции

12:18 | 26.08.2019 | Культура

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Пенза, 26 августа 2019. PenzaNews. Директор пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова Марина Осипова выступит с докладом в ходе всемирного библиотечного и информационного конгресса (World Library and Information Congress) в Афинах в понедельник, 26 августа.

Марина Осипова выступит с докладом на библиотечном конгрессе в Греции. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщается на сайте областного учреждения культуры, тема доклада звучит как: «Первая лермонтовская: история, информационные ресурсы, образовательные проекты библиотеки».

Всемирный библиотечный и информационный конгресс начал свою работу в Греции 25 августа. Его программа рассчитана по 29-е число.

По данным оргкомитета, на мероприятие прибыли более 3,6 тыс. делегатов из 140 стран.

Специалисты со всего мира поделятся опытом, представят на обсуждение новые технологии работы, а также познакомят коллег со своими достижениями.

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