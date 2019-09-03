В Никольске подготовлена культурная программа для участников и гостей симпозиума Культура

Пенза, 3 сентября 2019. PenzaNews. Культурная программа подготовлена в Никольске Пензенской области для участников и гостей международного симпозиума по стеклу и скульптуре «Хрустальное сердце России», который пройдет с 6 по 13 сентября. Об этом сообщил заместитель главы администрации Никольского района по социальным вопросам Сергей Кайев.

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По его словам, на сайте районной администрации в ближайшее время будет размещена программа с указанием площадок, доступных для зрителей, которые хотят понаблюдать за работой мастеров художественного стеклоделия.

Он добавил, что потенциальные туристические маршруты, которые будут предложены гостям Никольска, приурочившим свой визит в город к датам проведения симпозиума, включают в себя места, так или иначе связанные со стеклоделием.

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Сергей Кайев пояснил также, что по итогам мероприятия будет организована выставка работ участников, площадку проведения которой намечено изменить.

«Для выставки мы предлагаем районный дом культуры», — уточнил замглавы администрации района, напомнив, что в музее стекла и хрусталя в это время будет представлена другая экспозиция, посвященная истории стеклоделия.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», международный симпозиум по стеклу и скульптуре «Хрустальное сердце России» пройдет в Никольске Пензенской области с 6 по 13 сентября.

В 2019 году мероприятие будет посвящено 255-летию стекольного производства в Никольске и теме городской навигации. Ожидается, что в нем примут участие мастера из России, Нидерландов и Китая.

Мероприятие организовано при поддержке ООО «Центр кластерного развития».