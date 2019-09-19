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Макс Корж выступит в Пензе 6 декабря

14:37 | 23.09.2019 | Культура

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Пенза, 23 сентября 2019. PenzaNews. Белорусский певец Макс Корж выступит с сольным концертом в пензенском спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» в пятницу, 6 декабря.

Макс Корж выступит в Пензе 6 декабря. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как ожидается, он исполнит хиты из разных альбомов, в том числе песни «Жить в кайф», «Горы по колено», «Небо поможет нам», а также новые композиции, например, сингл «Два типа людей», который вышел в 2019 году.

Планируется, что концерт будут сопровождать световые и дымовые спецэффекты.

По данным организаторов, в продаже осталось около 800 билетов в двух секторах комплекса по 2,5 тыс. рублей. Их можно приобрести онлайн и в кассах города.

Макс Корж — белорусский певец и автор песен.

7 апреля 2012 года выпустил первое музыкальное видео на песню «Небо поможет нам».

Летом того же года представил дебютный альбом под названием «Животный мир», в который включено 16 песен.

В 2013 году в свет вышел сборник «Жить в кайф», в 2014-м — «Домашний», в 2016-м — «Малый повзрослел. Часть 1», а в 2017-м — «Малый повзрослел. Часть 2».

На песни Макса Коржа снято более 20 клипов.

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