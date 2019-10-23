«Большой этнографический диктант» напишут в Пензенской области на 34 площадках Культура

Пенза, 23 октября 2019. PenzaNews. 34 площадки для проведения международной акции «Большой этнографический диктант» будет организовано в Пензенской области в пятницу, 1 ноября. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Василий Трохин.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Центральной площадкой проведения диктанта станет областной дом молодежи», — уточнил он в ходе заседания совета по делам национально-культурных автономий Пензенской области, состоявшегося в минувший вторник, 22 октября.

По данным пресс-службы облправительства, региональный блок диктанта подготовили представители научного сообщества Пензенского государственного университета.

Ожидается, что перед началом акции будет показан фильм о свадебных традициях коренных народов области.

«Большой этнографический диктант» — культурно-просветительское мероприятие, позволяющее оценить знания населения о народах, проживающих в России, и общий уровень этнокультурной грамотности.

В 2019 году акция пройдет в четвертый раз.

В 2018-м диктант написали 392 тыс. человек на 4 тыс. 567 площадках в России и за рубежом.