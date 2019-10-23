Прибывшие в Пензу на «Маскерадъ» студенты ГИТИСа начали работу над эскизами спектаклей Культура

Пенза, 23 октября 2019. PenzaNews. Студенты режиссерского факультета Российского института театрального искусства (ГИТИС), прибывшие в Пензу для участия в III международном фестивале «Маскерадъ», приступили к репетициям эскизов спектаклей в рамках творческой лаборатории «За Мейерхольдом».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Из четырех студентов двое — Алина Кушим и Оксана Погребняк — учатся на курсе художественного руководителя театра «Школа современной пьесы» Иосифа Райхельгауза, еще двое — Ленара Гадельшина и Андрей Крылов — на курсе Александра Галибина и актера и режиссера театра «Школа драматического искусства» Игоря Яцко.

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Как сообщается на сайте пензенского областного драмтеатра имени А.В. Луначарского, в качестве материала выбраны те пьесы, к которым в своем творчестве обращался Всеволод Мейерхольд.

Андрей Крылов делает эскиз по пьесе Александра Блока «Балаганчик» (1906). Ленара Гадельшина работает над отрывками из «Клопа» (1928) Владимира Маяковского. Оксана Погребняк ставит фрагменты из другой пьесы этого автора «Баня» (1930). Алина Кушим выбрала начальные сцены пьесы Юрия Олеши «Список благодеяний» (1930).

Показы студенческих работ пройдут на малой сцене драмтеатра в предстоящие выходные, 26 и 27 октября. В постановках будут заняты актеры учреждения культуры и студенты театрального отделения пензенского колледжа искусств.

В качестве ведущего выступит ректор ГИТИСа, критик Григорий Заславский.