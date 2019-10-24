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Пензенский «Фанфан-Тюльпан» будет показан на фестивале благотворительных спектаклей

11:39 | 24.10.2019 | Культура

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Пенза, 24 октября 2019. PenzaNews. Благотворительный спектакль «Фанфан-Тюльпан», премьера которого состоялась в пензенском областном драматическом театре имени А.В. Луначарского 16 июня, впервые будет показан за пределами региона.

Пензенский «Фанфан-Тюльпан» будет показан на фестивале благотворительных спектаклей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Постановка будет представлена на фестивале «Благотворительные спектакли: для блага и во имя развития сообщества!» в Тольятти в воскресенье, 3 ноября.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, труппа, в которую изначально входили чиновники, бизнесмены, журналисты, представители образования, здравоохранения и других сфер, практически не претерпела изменений.

Непрофессиональные актеры приступили к репетициям перед поездкой на гастроли.

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Фестиваль в Самарской области организован ассоциацией «Партнерство фондов местных сообществ» при поддержке Фонда президентских грантов.

Некоммерческая организация по итогам первого в 2019 году конкурса президентских грантов выиграла около 3,9 млн. рублей на проект, который призван создать эффективную систему продвижения благотворительных спектаклей.

Ожидается, что на предстоящем фестивале в период со 2 по 4 ноября на сцене театра юного зрителя «Дилижанс» также будут показаны благотворительные спектакли «Добрый доктор Айболит» и «Маленький принц» (Тольятти), «Золотой ключик... 20 лет спустя» (Октябрьск), «Ох уж эта жизнь собачья» (Новокуйбышевск) и «Денискины рассказы» (Тольятти, Октябрьск).

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