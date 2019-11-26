В состав жюри кинофестиваля «Мужская роль» в Пензе вошли Репная и Конопатин Культура

Пенза, 26 ноября 2019. PenzaNews. Двое актеров пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского — народная артистка РФ Галина Репная и заслуженный артист страны Василий Конопатин — вошли в состав профессионального жюри XII открытого российского кинофестиваля «Мужская роль» имени Ивана Мозжухина. Об этом сообщила президент кинофестиваля, руководитель благотворительного некоммерческого фонда развития культуры имени Ивана Мозжухина Светлана Старостина.

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По ее словам, такое решение принято в связи с тем, что 2019-й объявлен Годом театра в России.

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Светлана Старостина уточнила, что возглавит жюри художник театра и кино, лауреат международных фестивалей Сергей Февралев.

Президент пензенского кинофестиваля обратила внимание на то, что по итогам 2018 года в профессиональном сообществе получила высокую оценку работа жюри, присудившего главный приз актеру Евгению Цыганову.

«После нашего фестиваля этот приз он получил на всех национальных премиях», — отметила она.

Светлана Старостина добавила, что также на мероприятии в Пензе будет работать женское жюри.